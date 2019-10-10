شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي للنفط والمناجم يدعو إلى محاكمة نظام أردوغان دوليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكيمائي عماد حمدي، الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، إن «الاتحاد يدين العملية العسكرية التي شنتها تركيا على شمال سوريا تحت حجج ومبررات واهية الهدف منها دعم الإرهاب وإعطاء قبلة الحياة لتنظيم داعش الإرهابي».

وأضاف «حمدي»، في بيان له، الخميس، أن «الاتحاد يؤكد على ضرورة التحرك والدعم العربي والعالمي لإدانة ورفض هذا العدوان التركي الذي هو استمرار لعملية التعدي على سوريا وشعبها وخيراتها والذي يتسبب في إسالة الدماء العربية الذكية على الأراضي السورية وفي القلب منهم العمال، ويتسبب في تدهور الأوضاع الاجتماعية بنشر البطالة والفقر بعد أن قام على مدار السنوات السابقة بدعم الإرهاب والتطرف، وتدمير البنية التحتية ومواقع العمل والإنتاج، وقام بتفكيك المصانع السورية ونقلها أمام مسمع ومرأى العالم أجمع».

Advertisements

ويرى الاتحاد أن «هذا العدوان الجديد على السيادة السورية يتطلب سرعة اتخاذ قرارات ومواقف عملية مثل مقاطعة النظام التركي ومحاكمة أردوغان دوليا، وكذلك الدعوة إلى تنظيم تظاهرات أمام السفارات التركية في جميع بلدان العالم للتنديد بسياسات بهذا النظام الدموي».

ويؤكد الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات على أن الخطوة التركية تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وأن العملية العسكرية التركية تتنافى مع قواعد القانون الدولي، كما يحمل مجلس الأمن، ومنظمات الأمم المتحدة، والجامعة العربية، مسؤولية «التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلام الدوليين».

ويدعو الاتحاد، المجتمع الدولي لوقف أية مساع تهدف إلى احتلال أراض سورية أو إجراء «هندسة ديمغرافية» لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا، كما يحذر من تبعات العملية العسكرية التي أطلقت عليها تركيا اسم «نبع السلام»، بينما هي «منبع الشر والإرهاب» على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وتأثيرها على مسار العملية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مؤكدا على تقديمه لهذه المذكرة إلى كافة المنظمات العربية والدولية المعنية بهذا الشأن.