شكرا لقرائتكم خبر عن يوهانسن عيد من الإسكندرية: التعليم العالي يسير على الطريق الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، إن «التعليم العالي الآن يشهد نقلة حقيقة وتغيير في المفاهيم من التعليم التقليدي إلى التعليم القائم على المهارات والجدرات وأثقال أبنائنا بمهارات سوق العمل وتدريبهم على مواجهة تحديات السوق لتقليل الفجوة التي حدثت عبر عقود بين خريجي الجامعات ومتطلبات سوق العمل، حيث يعتبر ارتفاع نسبة التشغيل لخريجي الجامعات بالخارج بعد التخرج بـ6 شهور هي من اهم معايير الجودة والاعتماد خاصة في الدول الأوروبية، وهذا ما أدركته الهيئة وعملت عليه في تطوير معايير اعتماد التعليم العالي منذ 3 سنوات وانتهت الهيئة من إعداد المعايير الأكاديمية القياسية لقطاعات الطب والهندسة والتمريض والصيدلة».

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جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الذي أقامه الاتحاد الأوروبي لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي في مصر (Erasmus+)، والذي أقيم بمحافطة الإسكندرية بحضور الجامعات المصرية بهدف رفع قدرات التعليم العالي من خلال إنشاء درجات علمية وبرامج دراسية جديدة ودعم وبناء قدرات الموسسية.

وأضافت «عيد» أن التعليم العالي يسير على الطريق الصحيح، حيث قامت وزارة التعليم العالي بحصر الوظائف الواعدة في الـ10 سنوات القادمة والوظائف التي سوف تندثر وتختفي خلال الثورة الصناعية الرابعة التي يدخلها العالم حاليا، و«التحول بجامعتنا إلى جامعات الجيل الجديد 0.4 وهي الجامعات التي سوف تقود دخول مصر إلى الثورة الصناعية والتكنولوجية الرابعة وظهور تخصصات جديدة في الجامعات المصرية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وعلوم الفضاء وغيرها كل هذا هو في النهاية يصب في جودة التعليم العالي الذي طالما كنا ننادي من 10 سنوات أنه لا جودة بدون ربط التعليم العالي والخريجيين بسوق العمل الحالي والمتوقع وهذا مؤشر على أننا على الطريق الصحيح».

وتابعت: «لدينا فرصة حقيقية لأن تكون الجامعات المصرية هي الأهم في المنطقة كلها بل لا تقل عن نظيرتها في أوروبا اذا استمر هذا الفكر الحالي خاصة ما يحدث الآن تنفيذا لتوجيهات الرئيس من خلال ربط جامعتنا بالجامعات الدولية هذا النموذج الذي يتم الآن في العاصمة الادرية الجديدة، والذي سوف ينقل خبرات الجامعات الأوروبية إلى مصر، وهذه تعد طفرة أخرى تحدث على أرض الواقع، وبدء الدراسة فعليا بجامعتين الآن هي الكندية والإنجليزية، هذا الحراك الذي تم في 5 أعوام الماضية يجعلنا كهيئة جودة نقول أن تعليمنا العالي على الطريق الصحيح خاصة الحدث الأهم في التعليم العالي وهو اعتراف المجلس العالمي لاعتماد التعليم الطبي بهيئة جودة التعليم والاعتماد في مصر كأول هيئة معترف بيها في أفريقيا والشرق الاوسط والمنطقة كلها وكأول خطوة حقيقية في طريق الاعتراف بالخريج المصري في اسواق التعليم الدولية».