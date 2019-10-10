شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للبصر.. «تحيا مصر»: إطلاق 23 قافلة لـ«نور حياة» في 13 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صندوق «تحيا مصر»، الخميس، 23 قافلة طبية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للبصر 2019 بهدف التذكير بمبادرة «الرؤية 2020 الحق في الابصار»، التي أُطلقت في الثاني من أكتوبر من عام 1999 بالشراكة بين منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لمكافحة العمى بهدف الوقاية من العمى الممكن تفاديه بحلول العام 2020 عبر تنفيذ خطط وبرامج بمشاركة من وزارت الصحة والجمعيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

وينفذ صندوق «تحيا مصر» مبادرة نور حياة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف التشخيص والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي سيستفيد منها نحو ملايين مواطن بالكشف الطبي، فضلا عن إجراء 200 مياه بيضاء، وتسليم مليون نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ونصف المليون نظارة للكبار مجانا، بتمويل من الصندوق قدره مليار جنيه.

من جانبه، قال تامر عبدالفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق حريص على تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاستعانة بشتى وسائل الدعم الفني في مجال طب العيون، في رسالة إلى مدى مسايرة مصر للتوجهات الدولية في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الصندوق ينفذ مبادرة نور حياة بدعم فني من منظمة الصحة العالمية، حيث تقدم المنظمة دليلا طبيا سنوفره لأولياء الأمور لتلافي مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

Advertisements

وأضاف أن الصندوق يتعاون أيضا مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في تنفيذ القوافل الطبية للكشف على الكبار، وذلك من خلال توفير الكوادر الطبية المتخصصة، وغرف العمليات المجهزة لاستقبال الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيًا.

وأوضح عبدالفتاح أن القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة استأنفت عملها بالمدارس الابتدائية، بعد توقفها خلال الإجازة الصيفية، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على تلاميذ المدارس الحكومية وذلك في إطار المرحلة الأولى من المبادرة في عشرة محافظات هي: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح بعد توقفها خلال الإجازة الصيفية.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة إجراء الكشف الطبي على أكثر من 900 ألف تلميذ بالمحافظات العشرة وتوفير 132 ألف نظارة طبية مجانا خلال العام الدراسي الحالي 2019-2020 وذلك على النحو التالي: 120 ألف تلميذ في 135 مدرسة بمحافظة القليوبية، 120 ألف تلميذ في 249 مدرسة بمحافظة الدقهلية، 120 ألف تلميذ في 276 مدرسة بمحافظة الشرقية، 120 الف تلميذ في 331 مدرسة بمحافظة بني سويف، 120 ألف تلميذ في 288 مدرسة بمحافظة المنيا، 120 ألف تلميذ في 306 مدارس بمحافظة قنا، 60 ألف تلميذ في 199 مدرسة بمحافظة الأقصر،، 60 الف تلميذ في 109 مدارس بمحافظة السويس، 120 الف تلميذ في 156مدرسة بمحافظة الاسكندرية، و30 الف تلميذ في 151 مدرسة بمحافظة مطروح .

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن تنفيذ مبادرة «نور حياة» بالمدارس، يستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، على 3 مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 % بين التلاميذ، كما كشفت إحصاءات المبادرة أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية.

يذكر أن صندوق «تحيا مصر» رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، على محورين أولهما محور قوافل الكبار لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، والثاني محور مدارس مصر لإجراء الكشف الطبي على 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف المليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانًا.