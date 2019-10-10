شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال المصري الكندي يستضيف وزير الكهرباء 16 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف مجلسي الأعمال المصري الكندي والمصري للتعاون الدولي، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، 16 أكتوبر، في ندوة حول «الكهرباء ودورها في دعم خطط التنمية الاقتصادية»، وذلك بهدف مناقشة التطورات التي يشهدها ملف الكهرباء والخطط المستقبلية لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية.

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وقال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلسي الأعمال المصري الكندي والمصري للتعاون الدولي، إن الندوة تأتي في توقيت هام للغاية، في ظل النجاحات الكبيرة في ملف الكهرباء، مشيرا إلى أن الندوة سيحضرها عدد كبير من المسئولين والسفراء العرب والأجانب والخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين من أعضاء المجلسين.

وأضاف أن الندوة ستناقش العديد من الموضوعات الهامة بملف الكهرباء، على رأسها خطط الوزارة المستقبلية لتعظيم إنتاج الطاقة الكهربائية، وأهم المشروعات الجديدة للطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في ظل خطط زيادة مساهماتها في إجمالي إنتاج الكهرباء إلى 20% عام 2022، ولنحو 42% عام 2035، وفرص القطاع الخاص في هذا المجال، بالإضافة إلى أهم التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة العالمي، وخطط مصر في مجال الربط الكهربائي.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، حيث حقق انجازات هائلة في سنوات قليلة، أهمها تأمين إمدادات الكهرباء للمواطنين ومختلف قطاعات الاستثمار والصناعة الأخرى، وتمكن من تحقيق احتياطي بلغت نسبته 25%، في الوقت الذي كان يعانى عجزا يصل إلى 35% في 2014، مشيرا إلى هذا الانجاز يساهم في تدعيم خطط الدولة لتنفيذ مشروعاتها التنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية.