شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد مشروعات خدمية بطوخ بـ 119 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، عدد من المشروعات الخدمية بمدينة طوخ بدأها بتفقد محطة رفع الناصرية وتبلغ تكلفتها ٢٥ مليون جنيه، ويتكون المشروع من شبكات انحدار بطول ٥،٥ كيلومتر، خط طرد بطول ٧ كيلومتر وقد أكد المحافظ على سرعة التسليم لافتتاحه قريبا.

وتفقد محطة رفع كفر الحدادين والتي تبلغ تكلفتها 13 مليون جنيه، ويتكون المشروع من شبكات انحدار بطول ٤ كيلو، وخط طرد بطول ٦٠٠متر، وقد تم الانتهاء من المشروع بنسبة ٩٥٪ وخلال التفقد أصدر توجيهاته بسرعة توصيل التيار الكهربائي للمحطة للبدء في التشغيل.

كما افتتح المحافظ يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والمهندسة هالة شندي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، ومحمد خيري رئيس مدينة طوخ ومصطفى الشيخ مدير إدارة طوخ التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية بافتتاح مجمع مدارس طوخ للتعليم الأساسي بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه والمكون من 3 مبان بإجمالي 66 فصلا الأول مكون من 23 فصلا للتعليم الإعدادي والثاني 31 فصلا للتعليم الابتدائي، والأخير 12 فصلا لرياض الأطفال، وتدخل ضمن الفصول بالمجمع 2 معمل و4 غرف للحاسب الآلي إلى جانب 6 غرف إدارية بالمجمع و6 دورات مياه.

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وافتتح المحافظ مدرسة الكلايلة الابتدائية والمكونة من 6 فصول للتعليم الابتدائي وفصلان لرياض الأطفال بتكلفة 6 ملايين جنيه حيث تفقد الفصول ومشتملات المدارس وأثنى على الأعمال الإنشائية لها ونظافتها حيث، وجه هيئة التدريس بالمدرسة للنهوض والاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة المدرسية المختلفة، لتحسين بيئة التعليم بالمدرسة والحفاظ على المبنى وتجهيزات المدرسة مكلفاً إياهم باستغلال إمكانيات المدرسة لصالح النهوض بالعلمية التعليمية.

أكد المحافظ أن افتتاح تلك المدارس ضمن خطة التوسعات التي يجري تنفيذها بمدارس المحافظة بهدف تقليل الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين، وخلال الافتتاح صرح بأن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل.

وأضح أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب باعتبار التعليم قاطرة التنمية المستدامة والبناء، والسبب الرئيسي لتقدم وبناء المجتمع.

وفي ختام جولته زار المحافظ محطة رفع شبرا هارس والتي يبلغ تكلفتها 55 مليون جنيه، وتتكون من شبكات انحدار بطول 12 كيلو وخط طرد بطول 2 ونصف كيلو.