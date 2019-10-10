شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تبحث تطوير المحميات الطبيعية ودمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خطة تطوير المحميات المصرية خلال اجتماعها مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأعضاء فريق مشروع دمج التنوع البيولوچى في السياحة البيئية لمتابعة أعمال المشروع والأفكار الخاصة بالإستراتيچية العامة للمحميات وخارطة الطريق الخاصة بإدارة المحميات ودعم خطط التنمية المستدامة بها خاصة أن مصر من الدول التي تمتلك القدرات والإمكانيات للمنافسة والريادة وإحتلال مكانة مرموقة في هذا المجال.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة الجمع بين الحفاظ على التنوع البيولوچي والبيئة بالمحميات الطبيعية وبين الإستغلال السياحي والإستثمار بها ودمج الهدفين معاً وأهمية توعية المستثمرين والزائرين أجانب ومصريين أيضاً وتعريفهم بالبيئة والتنوع البيولوچى والموارد الطبيعية وأنها ثروة قومية وحق للجميع التمتع بها وعدم الإضرار بها، كذلك مشاركة القطاع الخاص في إضافة أنشطة بيئية للزائرين والسائحين خارج وداخل المحميات كتنظيف الشواطىء للتعرف وبناء جسر بينهم وبين البيئة المحيطة بوجهتهم السياحية وأن يكون صديق للبيئة ومهتم بالحفاظ عليها والتصرف بإيجابية.

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وأشارت أنه ضمن الخطة أيضا يتم الإعداد لإطار قانوني وتشريعي ومؤسسي للحفاظ على التنوع البيولوچى والتنمية المستدامة بالمحميات وعدم الإستغلال الجائر لمواردنا الطبيعية.

من جهة أخرى تابعت وزارة البيئة إجراءات التعامل مع الشكوى التي تقدم بها عدد من أهالي قرية سرسو مركز طلخا من مقلب قمامة وتراكمات كميات كبيرة من الهدم والبناء حفاظا على البيئة والصحة العامة، حيث تم التنسيق مع الأجهزة المحلية والتنفيذية لمجلس مدينة طلخا لرفع كافة تراكمات المخلفات وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة التعامل بشكل فوري مع شكاوي المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.

وتوجهت لجنة من فرع جهاز شؤون البيئة لشرق الدلتا لاستكمال أعمال تسوية مخلفات الهدم والبناء بعد الانتهاء من أعمال رفع القمامة من المنطقة، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة طلخا.