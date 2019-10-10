شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة في «النواب» لتأخر صرف رواتب العاملين بمستشفى مبرة الإسكندرية شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت البرلمانية إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى لجنة القوى العاملة اليوم الخميس، بسبب العمالة المؤقته بمستشفى المبره فلمنج في الإسكندرية لتأخر صرف رواتبهم منذ شهرين.

وقالت النائبة إن آخر أجر حصل عليه العاملين كان شهر يوليو الماضي، وتم الحصول عليه في 22 أغسطس وبدون الزياده المقرره من العلاوات وهي في الأصل أجور زهيده ولا تفي بمتطلبات الحياه الأساسية، فضلا عن تسريح العمال بعد خدمتهم سنوات طويله، وذلك في ظل ظروف معيشيه صعبه ومرتفعه.