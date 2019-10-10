شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعرض نتائج زيارته إلى روسيا وألمانيا خلال اجتماع مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماع مجلس الوزراء، نتائج زيارته إلى روسيا في ضوء ما تتمتع به من خبرات في مجال الخدمات المتقدمة للسكك الحديدية، حيث تملك 85 ألف كم سكك حديدية، ومليون عربة نقل بضائع.

كما عرض «الوزير» نتائج زيارته إلى ألمانيا للمشاركة في احتفالية تكريم الحكومة الألمانية لشركة هيرنكنشت بمصنعها بمدينة شفاناو على إنتاجها من ماكينات حفر الأنفاق، وعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال على مستوى العالم، بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال وزير النقل إن مصر ستشهد نقلة نوعية في خطوط السكك الحديدية، مُشيرًا إلى أنه سيكون هناك عملية تجديد شاملة لعربات القطارات، خاصة وأن هناك نحو 3100 عربة قطار تعمل في مصر منذ عام 1980؛ وجار العمل على التعاقد مع شركة سيماف الوطنية لتصنيع عربات جديدة.

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وأشار إلى أن المستشارة الالمانية إنجيلا ميركل قدمت الشكر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاركة مصر في الاحتفال، وقالت إنها سعيدة بإنجاز المصريين لمشروعات الأنفاق بهذه السرعة، ووجهت بتدريب عدد ١٦٠ مصرياً في شركة هرنكنشت، ووافقت على إنشاء مركز خدمة وصيانة لماكينات حفر الأنفاق في مصر لخدمة مصر وافريقيا والشرق الأوسط، وتنفيذا لذلك سيحضر المدير التنفيذى للشركة لمصر في الأسبوع الأول من نوفمبر للاتفاق على الإجراءات التنفيذية.

ونوه وزير النقل إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على توريد قطارات درجة ثالثة على أعلى مستوى، وأن يتم تسليم القطارات بنهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، فضلاً عن الاتفاق ايضاً على إنشاء مركز للصيانة وإعادة تأهيل الماكينات بالتعاون مع الجانب الألماني.

وفي هذا الشأن، أكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تعمل الوزارة على إصلاح السكك الحديدية وكل قطاعات النقل، مضيفاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع شخصيًّا كل ما يتم في هذا الملف.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، تم التأكيد على ضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور في الجهات المستهدفة بالقانون، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وللمنشور الذي صدر من وزير المالية، وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن التمويل متاح في كل الوزارات والجهات، وقد وقع بالأمس على 120 خطاباً لكل الوزارات والجهات المستهدفة بالقانون للتنفيذ، وكلف رئيس الوزراء بتحويل أي مسؤول مالي يتقاعس عن تطبيق القانون للنيابة الإدارية.