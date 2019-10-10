شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عصابة سرقة مواد بترولية من خطوط الأنابيب في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت وزارة الداخلية فى القبض على تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول عن طريق سحبها بواسطة محابس يتم تركيبها على الخطوط فى بنى سويف، ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى، تفيد بسرقة بعض الأشخاص، مواد بترولية، من أحد خطوط الغاز التابعة لشركة أنابيب البترول، إحدى شركات الهيئة المصرية للبترول، من خلال تركيب محبس على خط الأنابيب المار بقطعة أرض زراعية بحوض البركة بقرية أبويط.

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ووجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بسرعة التوصل للجناة، والوقوف على نشاطهم الإجرامى. وتمكن اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف، ورجال البحث الجنائى، من ضبط «جمعة.ع.ع»، 34 عاما، فلاح، مقيم بقرية أبويط مركز الواسطى، مالك الأرض الزراعية، وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة، و«رمضان.ح.م» 40 عاما، عاطل، مقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وسبق اتهامه فى 8 قضايا منها سرقة مواد بترولية، وضرب.

كما عثرت القوات على سيارة رقم «ج ق 1724»، نصف نقل، تبين أن اللوحات المعدنية غير خاصة بها، وخاصة بسيارة ملاكى مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 5625 جنح كرداسة لسنة 2018 قطاع أمن الجيزة، وعُثر عليها بتاريخ 2-2-2019 بدون اللوحات الخاصة بها، كما تبين أن السيارة المضبوطة تحمل شاسيها برقم 7105516، وموتور برقم 114374 تابعة لشركة شيبسى للصناعات الغذائية، ومُخصص لها لوحات معدنية رقم «وأ 6264» مُبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 6084 جنح مركز شرطة الخانكة بالقليوبية لسنة 2018، عن بلاغ «سعيد.أ.ح» 35 عاما، عامل، مقيم بالمرج، القاهرة. وكلف مدير أمن بنى سويف، إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص وتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى، وتحرر المحضر رقم 19531 جنح مركز الواسطى. وبتطوير مناقشة المتهمين تبين اشتراكهم مع «ناجى.أ.م»، وشهرته ناجى أستك، 54 عاما، صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم 42 شارع العدل بالمرج القاهرة، وله إقامة أخرى فى عين شمس بالقاهرة، وعرب جهينة مركز شبين القناطر بالقليوبية، وأنه مسجل شقى خطر مخدرات، وسبق اتهامه فى 15 قضية أهمها سرقات عامة، سرقة مواد بترولية، مخدرات، والمحكوم عليه فى القضية رقم 42855/2016 جنايات مركز طنطا والمقيدة برقم 2815/2016 حصر 698/2017، سرقة مواد بترولية، بالسجن 5 سنوات بجلسة 21/11/2017، و«سعيد.أ.م»، 37 عاما، عامل، مقيم بعرب جهينة مركز شبين القناطر القليوبية، سبق اتهامه فى 3 قضايا أهمها اتلاف، مخدرات، و«مصطفى.م» 46 عاما، سائق، مقيم قرية طنبدى، مركز مغاغة المنيا، وله محل إقامة آخر المنيب بالجيزة، سبق اتهامه والحكم عليه فى 6 قضايا سلاح بدون ترخيص وسرقه حيوانات، و«رحيم.ع.س» 30 عاما، خفير خصوصى، مقيم العزلية، قرية أبويط مركز الواسطى «هارب»، سبق اتهامه والحكم عليه فى 4 قضايا تبديد. وتمكنت مأمورية، بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة، من ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع المتهم «أحمد.س.ا»، 23 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، ويعمل لحاما، ومقيم بقرية الزنكلون بالزقازيق الشرقية، وتبين أنه الفنى المختص بتركيب المحابس على خطوط البترول، كما تبين وفاته منذ أسبوع إثر حادث سيارة بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى، وأن السيارة المضبوطة قاموا بشرائها من متحصلات جرائم السرقة.

بتطوير مناقشتهم، أقروا بارتكابهم عدة وقائع، شملت: المحضر رقم 7022/2018 إدارى مركز شرطة الواسطى بتاريخ 25/8/2018، بشأن العثور على سيارة نصف نقل ماركة مازدا بيضاء اللون تحمل شاسيه رقم 1050152، وموتور رقم 4466240 بدون لوحات معدنية، ومثبت عليها تانك معبأ بالمواد البترولية «سولار»، بناحية حوض البركة زمام قرية أبويط دائرة مركز شرطة الواسطى، وبمعاينة مكان العثور على السيارة تبين وجود محبس مثبت على خط البترول المار بذات الناحية، ونتيجة لتعطل السيارة قاموا بتركها محل الواقعة، وواقعة المحضر رقم 10145/2019 جنح مركز شرطة إهناسيا بتاريخ 11/8/2019، بشأن بلاغ «على محمد عبد الجواد قرشى»، 42 عاما، مدير إدارة الأمن بشركة أنابيب البترول، مقيم ببندر بنى سويف، وتلاحظ له وجود 2 محبس مصنع حديثاً بخط 12 بوصة بالظهير الصحراوى الغربى المقرر دفع السولار به من التبين إلى مستودع أسيوط التابع لشركة أنابيب البترول التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول. وكلفت إدارة البحث الجنائى بتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.