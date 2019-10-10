شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلن إطلاق البوابة الإلكترونية لخريطة الأراضي الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق والتشغيل الفعلي لخريطة أراضي الصناعة، خاصة أن القطاع هو القاطرة لاقتصاد مصر.

وقال خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بحضور وزيري الصناعة والإسكان، إن القطاع الصناعي كان في حاجة إلى الدعم لاستمرار وزيادة النمو ورفع قيمة الصادرات وهو ما عرضته الحكومة أمام البرلمان.

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وأضاف أن هناك خطوات لدعم الصناعة وهو ما دفعنا لرفع قيمة الدعم بهدف تعميق التصنيع المحلي من 4 مليارات إلى 6 مليارات جنيه، كما سددت الحكومة مستحقات متأخرة، بالإضافة إلى 800 مليون جنيه لرد جمارك وضرائب و100 مليون جنيه، لصالح صغار المصدرين.

وتابع: «البوابة ستكون هي آلية لطرح الأراضي الصناعية، وذلك لتنفيذ أكثر من 4500 وحدة صناعية وطرحنا منهم 750 وحدة في مرغم والبحر الأحمر والعاشر من رمضان وربطنا ذلك مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل وتشجيع الصناعة في مصر وسيتضمن طرح الأراضي بنظام سداد يشمل التقسيط بفائدة 7%.

وأكد أن هناك بعض الصناعات التي انخفضت أسعار منتجاتها بعد خفض سعر الغاز والوقود، وهذا ضمن خطة محددة مستهدف خلالها الوصول إلى معدل نمو 7%.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الخضروات والفواكه والسلع الغذائية في شهر سبتمبر كان سببا في تراجع معدلات التضخم.