شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب محذرا أردوغان: "إذا لم تلتزم تركيا بالقواعد سنشدد العقوبات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد دونالد ترامب الرئيس الأمريكى على تويتر، بشأن العدوان التركى على سوريا، قائلًا: "تركيا كانت تخطط لمهاجمة الأكراد منذ فترة طويلة، وهم يتقاتلون منذ زمن بعيد".

وأضاف ترامب: "ليس لدينا جنود أو جيش فى أى مكان بالقرب من منطقة الهجوم، وأحاول إنهاء الحروب التى لا نهاية لها، وأتحدث إلى كلا الجانبين".

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وتابع قائلا: "البعض يريد منا أن نرسل عشرات الآلاف من الجنود إلى المنطقة وبدء حرب جديدة من جديد، فتركيا عضو فى الناتو، بينما ينصح البعض الآخر بعدم التدخل ودع الأكراد ليخوضوا معاركهم الخاصة بمساعدتنا المالية".

وأنهى ترامب تغريدته، قائلًا: "أقول اضربوا تركيا بقوة ماليا وبالعقوبات ما لم تلتزم بالقواعد! أنا أراقب عن كثب".