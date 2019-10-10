شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يستعرض تفاصيل البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الخطوات التى تتضمنها البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية . وأوضح العرض أن الخريطة تتضمن فرص مؤكده تشمل 6 مليون متر مربع وتمثل 2057 فرصة استثمارية، منها 1498 فرصة من هيئة المجتمعات العمرانية و517 بالمحافظات . Advertisements وأكد العرض أن الخريطة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية هى واحدة من أهم تطبيقات التحول الرقمى.

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