شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الخميس البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، موضحا أن الاقتصاد المصرى ينمو بطريقة غير مسبوقة.
وأضاف رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة هو أهم نشاط لضمان تعميق التصنيع المحلى وزيادة الاستثمارات، موضحاً أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لدعم قطاع الصناعة منها البرنامج الخاص بتعميق التصنيع المحلى.
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