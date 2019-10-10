شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أكثر من 40 ألف تقدموا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أكثر من 40 ألف تقدموا منذ فتح باب التقدم فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين ظهر أمس الأربعاء، حتى الآن، وجارى استقبال بيانات الراغبين فى المسابقة.
وأوضحت المصادر فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن البيانات يتم فحصها بعد سداد المتقدم للرسوم المقررة ويتم بعدها الدخول فى المراحل الأخرى للمسابقة بالنسبة للمتقدم.
وأطلقت أمس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف لاستيعاب والتعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: أكثر من 40 ألف تقدموا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.