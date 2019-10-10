شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أكثر من 40 ألف تقدموا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أكثر من 40 ألف تقدموا منذ فتح باب التقدم فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين ظهر أمس الأربعاء، حتى الآن، وجارى استقبال بيانات الراغبين فى المسابقة.

وأوضحت المصادر فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن البيانات يتم فحصها بعد سداد المتقدم للرسوم المقررة ويتم بعدها الدخول فى المراحل الأخرى للمسابقة بالنسبة للمتقدم.