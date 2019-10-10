شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تطوير شوارع البطل أحمد عبد العزيز وشهاب ومحى الدين أبو العز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، البدء فى تطوير شوارع محى الدين أبو العز والبطل أحمد عبد العزيز وشهاب، بأحياء الدقى والعجوزة، فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى للشوارع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أن أعمال التطوير التى تتم بشارع شهاب تشمل الجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والانترلوك ورفع كفاءة البلدورات، إضافة إلى تمهيد الممشى المخصص للمواطنين على جانبى الشارع وتركيب بلاط إنترلوك، ليتماشى مع الشكل الجمالي للشارع مع إزالة أى إشغالات أو تعديات من المحلات على حرم الطريق المخصص للمشاة، كما سيتم دعم الشارع بأعمدة إنارة حديثة "ليد"، استكمالا لخطة المحافظة فى توفير الطاقة.

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وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير التى تجريها المحافظة بشارع محيى الدين أبوالعز، تتم بما يضمن تحقيق الشكل الجمالى بالشارع والسيولة المرورية باعتباره أحد أهم الشوارع بحى الدقى.

من جانبها أكدت المهندسة نجوى السيد، مدير مديرية الطرق بالجيزة، أن أعمال التطوير بشارع البطل أحمد عبد العزيز تشمل تجديد أعمدة الإنارة بالكامل وتحديث الإنارة للمبات الليد، كما سيتم إعادة تبليط الأرصفة بلون موحد وتجديد الحدائق بالجزر الوسطى بالشارع وكذلك سيتم رصف الشارع بالكامل، ومن المقرر أن ينتهى أعمال تجديد الإنارة خلال شهر وباقى الأعمال خلال 5 أشهر تقريبا.