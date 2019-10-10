شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة المولد النبوى الشريف للدعاة والإداريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن مسابقة المولد النبوى الشريف للمديريات الإقليمية تنفذ فى كل مديرية على حدة

ويكون الاختبار بكل مديرية على حدة فى كتابى الشمائل المحمدية للإمام الترمذى والفهم المقاصدى للسنة النبوية و تفسير جزء (عم ) بما يشمل معانى المفردات والمقاصد العامة للسورة وأسباب النزول.

ويتم الاختبارعلى مستوى المديريات كل مديرية على حدة فى نهاية شهر ربيع الأول، ثم الاختبار المركزى للناجحين فى المديريات بديوان عام الوزارة.

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وخصصت الأوقاف جوائز للمديريات (أ) 3 جوائز لكل مديرية جائزة أولى : خمسة آلاف جنيه والثانية : أربعة آلاف جنيه والثالثة ثلاثة آلاف جنيه بشرط الحصول على 60% على الأقل فى الاختبار النهائى.

وخصصت جوائز للمديريات (ب) جائزتان: الجايزة الأولى، خمسة آلاف جنيه والثانية : ثلاثة آلاف جنيه .

المسابقة متاحة لجميع العاملين بالأوقاف من الأئمة والإداريين.