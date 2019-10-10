شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ضمان الجودة: التعليم الجامعى يشهد نقلة وتغيير فى المفاهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئيس مجلس الوزراء أن التعليم العالى الآن يشهد نقلة حقيقة وتغيير فى المفاهيم من التعليم التقلدى إلى التعليم القائم علي المهارات والجدرات وصقل أبنائنا بمهارات سوق العمل وتدريبهم على مواجهة تحديات السوق لتقليل الفجوة التى حدثت عبر عقود بين خريجي الجامعات ومتطلبات سوق العمل حيث يعتبر ارتفاع نسبة التشغيل لخريجى الجامعات بالخارج بعد التخرج بـ 6 شهور هى من أهم معايير الجودة والاعتماد، خاصة فى الدول الأوروبية، وهذا ما ادركته الهيئة وعملت عليه في تطوير معايير اعتماد التعليم العالى منذ 3 سنوات وانتهت الهيئة من اعداد المعايير الأكاديمية القياسية لقطاعات الطب والهندسة والتمريض والصيدلة.

وأكدت عيد، أن التعليم العالى يسير على الطريق الصحيح حيث قامت وزارة التعليم العالى بحصر الوظائف الواعدة فى الـ 10 سنوات القادمة والوظائف التى سوف تندثر وتختفى خلال الثورة الصناعية الرابعة التى يدخلها العالم حاليا و التحول بجامعتنا إلى جامعات الجيل الجديد 0.4 وهى الجامعات التي سوف تقود دخول مصر الي الثورة الصناعية و التكنولوجية الرابعة وظهور تخصصات جديدة في الجامعات المصرية مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وعلوم الفضاء وغيرها كل هذا هو في النهاية يصب فى جودة التعليم العالى.

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وأضافت يوهانسن:" لدينا فرصة حقيقية بما يحدث الان لان تكون الجامعات المصرية هي الاهم في المنطقة كلها بل لا تقل عن نظيرتها في اوروبا اذا استمر هذا الفكر الحالي خاصة ما يحدث الان تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس من خلال ربط جامعتنا بالجامعات الدولية هذا النموذج الذي يتم الان في العاصمة الادرية الجديدة و الذي سوف ينقل خبرات الجامعات الاوروبية الي مصر وهذه تعد طفرة اخري تحدث علي ارض الواقع وبدء الدراسة فعليا بجامعتين الان هي الكندية والانجليزية هذا الحراك الذي تم في 5 أعوام الماضية يجعلنا كهيئة جودة نقول أن تعليمنا العالي علي الطريق الصحيح خاصة الحدث الأهم فى التعليم العالى وهو اعتراف المجلس العالمي لاعتماد التعليم الطبي بهيئة جودة التعليم والاعتماد في مصر كاول هيئة معترف بيها في افريقيا والشرق الاوسط والمنطقة كلها وكأول خطوة حقيقية في طريق الاعتراف بالخريج المصري في اسواق التعليم الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة يوهانسن عيد فى المؤتمر الذى أقامه الاتحاد الأوروبى لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالى فى مصر (Erasmus+) الذى اقيم بمحافطة الإسكندرية بحضور الجامعات المصرية بهدف رفع قدرات التعليم العالى فى من من خلال إنشاء درجات علمية وبرامج دراسية جديدة ودعم وبناء قدرات الموسسية.