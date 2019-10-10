"الصحفيين" تنظم احتفالية " أم البطل " على مسرح النقابة الاثنين المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية تكريم ابنة العميد إبراهيم الرفاعى قائد المجموعة 39 صاعقة فى حرب اكتوبر، ليلى الرفاعى وابنة اللواء محمد فهيم ريان أحد ابطال حرب أكتوبر، ورئيس مصر للطيران "دينا ريان"، وتتضمن الفعالية حفلا غنائيا وطنيا بقيادة الفنان الكبير الدكتور سمير القمرى. Advertisements ويتم على هامش الاحتفالية اجراء عدد من اللقاءات مع أمهات وزوجات الشهداء ودور المرأة في حياة أبطالنا، حيث تتحدثن عن كواليس حكايات أكتوبر المجيدة داخل بيوت الأبطال، وأحداث الإرهاب وقصص إنسانية وروايات عديدة نعيش أحداثها معا على مسرح نقابة الصحفيين فى السادسة مساء أكتوبر الجارى.

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