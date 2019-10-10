خلال 24 ساعة.. تنفيذ 81 ألف حكم قضائي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 213 قطعة سلاح ناري، 270 قضية مخدرات، وتنفيذ 81160 حكم قضائى متنوع. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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