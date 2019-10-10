بعد 4 جرائم.. ضبط عصابة "المفتاح المُصطنع" لسرقة السيارات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام "3 عاطلين"، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دائرة المدينة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب 4 حوادث بدوائر أقسام "باب شرقي، الدخيلة، سيدي جابر، ثان الرمل"، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها.
جرى تحري المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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