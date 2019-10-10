ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة "ماكينات الري" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج، في ضبط 3 عاملين مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام شكلوا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة ماكينات الري متخذين من دائرة مركز شرطة دارالسلام مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبحوزة اثنين منهم بندقيتين خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب 5 جرائم سرقات ماكينات ري بدائرة المركز، وحيازتهم الأسلحة النارية لاستخدامها في الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات 6 ماكينات ري - بعض أجزاء ماكينات ومواتير الري.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

