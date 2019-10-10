ضبط مُدرِّس سرقة محتويات خزينة شركة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، مرتكب واقعة سرقة محتويات خزينة من داخل شركة بالمنيا.

تبلغ لمركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا من أحد المواطنين (صاحب شركة مقاولات) باكتشافه سرقة (طبنجه "مرخصة" - مبلغ مالي - بعض الأوراق الخاصة به) من داخل خزينة حديدية بمكتبه بمقر الشركة المشار إليه وعدم وجود أثار عنف ببابها ووجود بعثرة محتويات المكتب.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنيا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (مدرس - مقيم بدائرة المركز - سبق اتهامه في قضية "سرقة متنوعة").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته (الطبنجة المستولى عليها - عدد 11 طلقة من ذات العيار - 4 طلقات خرطوش) ، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة (3 مفك - مطرقة).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بتمكنه من الدخول للشركة عن طريق مفتاح احتفظ به إبان عمله بها، وأضاف بأن المُبلِّغ مدين له بمبلغ 50 ألف جنيه من معاملات تجارية بينهما في مجال التسوق العقاري، ونفى وجود ثمة مبالغ مالية بداخلها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.