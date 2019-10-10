ضبط المتهمين بسرقة ثري عربي بالإكراه في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهمين بسرقة طالب عربي بالإكراه بالمعادي وإعادة المسروقات.

تبلغ للمقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، من طالب يحمل جنسية إحدى الدول العربية مقيم دائرة قسم شرطة البساتين بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص سائق بشركة لنقل الركاب وحال تواجده طرف أحد أصدقائه بدائرة القسم طلب من الأخير الحضور لتوصيله لمسكنه، وحال استقلاله السيارة فوجئ بتواجد شخص آخر بصحبة السائق وأثناء سيرهم قام الأخير بتهديده بسلاح أبيض مطواة كانت بحوزته واستوليا منه على مبلغ مالي، هاتف محمول، سيجارة إلكترونية.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد علاء بشندي، مدير العمليات، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، وجمع المعلومات تم تحديد السائق مرتكب الواقعة وتمكن الرواد عيد توفيق ومحمد علي ومحمد حمزة وكريم عكاشة وأحمد بهجت وأحمد رائد ضباط مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله السيارة مستأجرة والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهته أمام اللواء أحمد الألفي، وكيل الأمن العام، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع سائق بذات الشركة سبق اتهامه في قضيتين آخرهما اختلاس تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها والسلاح المستخدم في الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات واتهمهما بسرقته بالإكراه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، والعميد خالد الدمرداش، مأمور قسم المعادي، إلى النيابة العامة.