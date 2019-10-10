ضبط مندوب أدوية وسائق بحوزتهما 1200 قرص مخدر بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث القاهرة من القبض على مندوب أدوية وسائق وبحوزتهما 162 زجاجة قطرة من الريفوتريل المخدر و1200 قرص مخدر بالمطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية بشارع التر وللي دائرة القسم اشتبه في سيارة ماركة كيا كارنز سوداء اللون باستيقافها تمكن من ضبط "سيد. أ"، 51 سنة، مندوب بيع أدوية، وعثر بحوزته على كرتونة بداخلها 162 زجاجة قطرة من الريفوتريل المخدر، 300 جنيه، هاتف محمول، بمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بشرائها من أحد الأشخاص ويدعى "أحمد.م"، 35 سنة، سائق، مقيم بعين شمس الغربية ـ دائرة القسم بقصد الاتجار بها.

عقب تقنيين الإجراءات وبإعداد ألاكمنه اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه بمسكنه وعثر بحوزته علي 1200 قرص مخدر، 3250 جنيه، هاتف محمول، دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية "، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أقر بها واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تنقلاته.

تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.