محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن ضباط مباحث القاهرة من القبض على مندوب أدوية وسائق وبحوزتهما 162 زجاجة قطرة من الريفوتريل المخدر و1200 قرص مخدر بالمطرية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية بشارع التر وللي دائرة القسم اشتبه في سيارة ماركة كيا كارنز سوداء اللون باستيقافها تمكن من ضبط "سيد. أ"، 51 سنة، مندوب بيع أدوية، وعثر بحوزته على كرتونة بداخلها 162 زجاجة قطرة من الريفوتريل المخدر، 300 جنيه، هاتف محمول، بمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بشرائها من أحد الأشخاص ويدعى "أحمد.م"، 35 سنة، سائق، مقيم بعين شمس الغربية ـ دائرة القسم بقصد الاتجار بها.
عقب تقنيين الإجراءات وبإعداد ألاكمنه اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه بمسكنه وعثر بحوزته علي 1200 قرص مخدر، 3250 جنيه، هاتف محمول، دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية "، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أقر بها واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تنقلاته.
تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مندوب أدوية وسائق بحوزتهما 1200 قرص مخدر بالمطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.