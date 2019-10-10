ضبط تاجر مخدرات بحوزته سلاح ناري في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث القاهرة عاطل بحوزته سلاح ناري و 2000 قرص مخدر بمنطقة الساحل.

تمكن الرواد معتز زايد وطارق مدحت ومحمد مصطفى وسعد محمد ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، من ضبط "أحمد"، عاطل، سبق اتهامه في 11 قضية متنوعة، حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته سلاح ناري، فرد خرطوش عيار 12مم و3 طلقات من ذات العيار، 2060 قرص مخدر، مبلغ مالي 560 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، والعقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

تم تحرير المحضر اللازم وأحاله المقدم أحمد حمدي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.