تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية "فض اعتصام النهضة" لـ2 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 2 نوفمبر؛ للاطلاع.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات اتهامات بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.ش