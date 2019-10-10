داخل سيارة فارهة.. ضبط هارب من المؤبد بـ 27 كيلو حشيش بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على هارب من المؤبد وبحوزته 27 كيلو حشيش و6 آلاف قرص مخدر بمدينة نصر.

تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، والعقيد وائل عرفان، وكيل المكتب، والمقدمان أحمد إبراهيم وتامر حسني، والرائد محمد عبد المنعم، من ضبط "أحمد"، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 3319 لسنة 2017م الأميرية مخدرات والمقضي فيها بالسجن المؤبد مستقلا السيارة رقم ر ى و 465 ماركة BMW سوداء اللون مستأجرة حال تواجده بالمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 27 كيلو جرام، 6000 قرص مخدر، طبنجة صوت عيار 9مم و3 طلقات صوت ، مبلغ مالي 51.600 جنيه ، هاتفين محمول، ميزان حساس.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والطبنجة الصوت بقصد الدفاع.

تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.