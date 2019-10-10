إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان بكفالة 5 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الداعية السلفي الشيخ محمود شعبان بكفالة 5 آلاف جنيه، بحسب دفاعه المحامي خالد المصري.

كانت النيابة أسندت إلى "شعبان" عددا من الاتهامات، في مقدمتها التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي والحقوق والحريات.