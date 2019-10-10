ملك الأردن يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الخميس، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبرفقته قرينته الملكة رانيا العبدالله، بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات التقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحثا خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، وقضايا المنطقة المشتركة .

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن وقرينته جلالة الملكة رانيا العبد الله، بقصر الاتحادية، تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف .

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عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية مع العاهل الأردني، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تم تأكيد دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة واستئناف المفاوضات وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط ولشعوب المنطقة ‪.‬

تناولت المباحثات الأوضاع في سوريا، تم التوافق علي ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق وتحفظ وحدة وتماسك سوريا، وأكد الرئيس السيسى رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، محذرًا من التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها .

كما تناولت المباحثات كذلك آخر مستجدات الجهود الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، وكذا الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق مقاربة شاملة تستهدف قطع جذور الإرهاب من منابعها، وأعقبت مباحثات الرئيسان جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين .