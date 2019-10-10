"الصحفيين" تكرم نجلة الشهيد إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة ٣٩ صاعقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تقيم نقابة الصحفيين الاثنين المقبل احتفالية بعنوان "أم البطل" تستضيف فيها عددا من أسر أبطال حرب الاستنزاف وأكتوبر وأمهات وزوجات الأبطال الذين استشهدوا في الحرب على الإرهاب، لتكريمهن، ومن بينهن ابنة العميد إبراهيم

الرفاعى قائد المجموعة ٣٩ صاعقة في حرب أكتوبر ليلى الرفاعي، وابنة اللواء محمد فهيم ريان أحد أبطال حرب أكتوبر ورئيس مصر للطيران السيدة دينا ريان.

وتتضمن الفعالية حفلا غنائيا وطنيا بقيادة الفنان الكبير سمير القمري.

وعلى هامش الاحتفالية؛ يتم إجراء عدد من اللقاءات مع أمهات وزوجات الشهداء حول دور المرأة في حياة أبطالنا، حيث تتحدثن عن كواليس حكايات أكتوبر المجيدة داخل بيوت الأبطال، وأحداث الإرهاب وقصص إنسانية وروايات عديدة، وذلك على مسرح نقابة الصحفيين، وتدير اللقاء الكاتبة الصحفية سلوى علوان​