مصر | ضبط هارب بحوزته أسلحة نارية بعين شمس

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وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس مفادها أن المدعو "محمد.ع.ع"، ومقيم بدائرة القسم والسابق اتهامه فى قضية " سلاح بدون ترخيص " والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية " مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية "، يتردد على المنطقة سكنه.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه، وعثر بحوزته المضبوطات التالية:



سلاح نارى ( بندقية آلية عيار 7.62×39مم تحمل أرقام 18015950 وخزينة بها عدد 10 طلقات من ذات العيار).