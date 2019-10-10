مصر | "وش إجرام".. سقوط "ديلر مدينة نصر" الهارب من المؤبد وبحوزته 27 كيلو حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وش إجرام".. سقوط "ديلر مدينة نصر" الهارب من المؤبد وبحوزته 27 كيلو حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كمية من الحشيش المخدر وزنت 27 كيلو جرام

6000 قرص مخدر

طبنجة صوت عيار 9مم و3 طلقات صوت

مبلغ مالي 51.600 جنيه

2 هاتف محمول

ميزان حساس كمية من الحشيش المخدر وزنت 27 كيلو جرام6000 قرص مخدرطبنجة صوت عيار 9مم و3 طلقات صوتمبلغ مالي 51.600 جنيه2 هاتف محمولميزان حساس وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والطبنجة الصوت بقصد الدفاع. وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة



تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط المدعو "أحمد.أ.ع " 31 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الأميرية، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن المؤبد، مستقلا سيارة، مستأجرة، حال تواجده بالمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته المضبوطات التالية: