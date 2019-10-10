مصر | "وش إجرام".. سقوط "ديلر مدينة نصر" الهارب من المؤبد وبحوزته 27 كيلو حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وش إجرام".. سقوط "ديلر مدينة نصر" الهارب من المؤبد وبحوزته 27 كيلو حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط المدعو "أحمد.أ.ع " 31 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الأميرية، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن المؤبد، مستقلا سيارة، مستأجرة، حال تواجده بالمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته المضبوطات التالية:
كمية من الحشيش المخدر وزنت 27 كيلو جرام
6000 قرص مخدر
طبنجة صوت عيار 9مم و3 طلقات صوت
مبلغ مالي 51.600 جنيه
2 هاتف محمول
ميزان حساس
وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة
كمية من الحشيش المخدر وزنت 27 كيلو جرام
6000 قرص مخدر
طبنجة صوت عيار 9مم و3 طلقات صوت
مبلغ مالي 51.600 جنيه
2 هاتف محمول
ميزان حساس
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والطبنجة الصوت بقصد الدفاع.
وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة