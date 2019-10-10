مصر | تسبب "الموت المفاجئ".. حجز مالك مخزن أدوية لحيازته حقن ضارة بالصحة بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسبب "الموت المفاجئ".. حجز مالك مخزن أدوية لحيازته حقن ضارة بالصحة بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كما تم التحفظ على المضبوطات التي ضبطت داخل المخزن. وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط إدارة مباحث الأحداث، مفادها أن "رضا. ف"، 45 سنة، مالك مخزن كائن بالطابق الأرضي دائرة قسم شرطة المعادي يدير المخزن بدون ترخيص ويقوم بتجميع كميات كبيرة من أدوية العظام والمكملات الغذائية والحقن المؤثرة على الصحة العامة، والتي تسبب الموت المفاجئ "إفدرين" المستوردة والمهربة جمركيا داخل المخزن ملكه المشار إليه بقصد الاتجار وبيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أمرت نيابة المعادى بحجز مالك مخزن بدون ترخيص 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من أدوية العظام والمكملات الغذائية والحقن المؤثرة على الصحة العامة، والتي تسبب الموت المفاجئ.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه بمعرفة ضباط إدارة مباحث الأحداث وبصحبتهم موظفي من الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، وأمكن ضبط مكملات غذائية بإجمالي 19 ألف قرص، حقن مؤثرة على الصحة العامة وتسبب الموت المفاجئ "إفدرين" بإجمالي 3600 حقنة، أدوية عظام بإجمالي عدد 2300 قرص، مخدر موضعي بإجمالي عدد 1400 أنبوبة.

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

