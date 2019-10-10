مصر | بـ"2600 جنيه".. تفاصيل محاولة ربة منزل شراء طفل من مستشفى بباب الشعرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"2600 جنيه".. تفاصيل محاولة ربة منزل شراء طفل من مستشفى بباب الشعرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطها وتبين أنها تدعى "غ.م.أ" 42 سنة، ربة منزل، ومقيمة بكرداسة جيزة.
وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وقررت بوجود خلافات بينها وبين طليقها، حيث قام بالنصب عليها واستولى منها على مبالغ مالية ورفض إرجاع المبلغ المالي لها إلا بعد تأكده من إنجابها طفل منه فقامت بإيهامه بأنها حامل، وعلى إثر ذلك قام طليقها باقتراض مبلغ مالي 300.000 جنيه من أحد البنوك لتقديمه لها عقب ولادتها، فحضرت إلى المستشفي لشراء الطفل وعرض مبلغ 2600 جنيه على إحدى الممرضات بالمستشفى لتسهيل عملية الشراء وتقديمه لطليقها حتى تتحصل على المبلغ المالي المشار إليه.
وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابه العامة.