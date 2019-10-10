مصر | بـ"2600 جنيه".. تفاصيل محاولة ربة منزل شراء طفل من مستشفى بباب الشعرية

وورد اتصال تليفوني لقسم شرطة باب الشعرية من أمن مستشفى سيد جلال للنساء والتوليد الكائنة بدائرة القسم، يفيد بحضور سيدة ترغب في شراء طفل حديث الولادة من داخل قسم النساء والتوليد بالمستشفى محل عمله مقابل مبلغ مالي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطها وتبين أنها تدعى "غ.م.أ" 42 سنة، ربة منزل، ومقيمة بكرداسة جيزة.

وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وقررت بوجود خلافات بينها وبين طليقها، حيث قام بالنصب عليها واستولى منها على مبالغ مالية ورفض إرجاع المبلغ المالي لها إلا بعد تأكده من إنجابها طفل منه فقامت بإيهامه بأنها حامل، وعلى إثر ذلك قام طليقها باقتراض مبلغ مالي 300.000 جنيه من أحد البنوك لتقديمه لها عقب ولادتها، فحضرت إلى المستشفي لشراء الطفل وعرض مبلغ 2600 جنيه على إحدى الممرضات بالمستشفى لتسهيل عملية الشراء وتقديمه لطليقها حتى تتحصل على المبلغ المالي المشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابه العامة.

