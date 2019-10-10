مصر | إخلاء سبيل الداعية السلفي محمود شعبان بكفالة 5 آلاف جنيه

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قررت الدائرة 2 إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاحي والمنعقدة بمجمع محاكمة طره، إخلاء سبيل الداعية السلفي الشيخ محمود شعبان الأستاذ المساعد بقسم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، في اتهامه مع آخرين بالتحريض على عنف، بكفالة 5 آلاف جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة إلى محمود شعبان عددا من الاتهامات، في مقدمتها التحريض على التظاهر يوم 28 نوفمبر من عام 2014، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون.