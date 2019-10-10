مصر | ضبط عامل لحيازته كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عامل لحيازته كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط المدعو "باسم.أ.ح" 25 سنة، عامل بمحل خمور بدائرة قسم شرطة السلام ومقيم منفلوط أسيوط، لقيامه ببيع الخمور والمشروبات الكحولية بدون تصريح من الجهات المختصة وحيازته كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر والمنسوبة لماركات محلية وعالمية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل على المضبوطات التالية:

13 زجاجة ماركة " براندي الكرم "

12 زجاجة ماركة " زبيب "

5 زجاجة ماركة " بلاك ليبل "

4 زجاجة ماركة " اولو اسيج "

8 زجاجة ماركة " فودكا فايفا ستارز"

4 زجاجة ماركة " جيفاز"

4 زجاجة ماركة " نيبيت ابركة "

زجاجة ماركة " بلونكي وسكي "

24 علبة بيرة ماركة " هاينكن صغير "

باجمالي عدد 75 زجاجة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

