مصر | استعجال تقرير "المعمل الجنائي" في حريق مطعم بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال تقرير "المعمل الجنائي" في حريق مطعم بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة مصر الجديدة، تقرير المعمل الجنائي في واقعة حريق شب في أحد المطاعم في منطقة مصر الجديدة لإرفاقه بملف التحقيقات، كما كلفت في وقت سابق بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتعود البداية عندما تلقت كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا أول أمس الأحد، يفيد بنشوب حريق في أحد المطاعم، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

وكما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار في مصر الجديدة، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد الشقق في مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.

