مصر | داخل "محل الموت".. ضبط 12 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل "محل الموت".. ضبط 12 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 12 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بأحد المحال بكفر الشيخ

وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ قيام أحد الأشخاص (صاحب محل أسماك مملحة - كائن بقرية الجزيرة الخضراء بدائرة مركز شرطة مطوبس، ومقيم بذات الناحية)، بتجميع كميات من الأسماك مجهولة المصدر وإعداداها "تمليحها" بداخل أحد المخازن الملحقة بالمحل الخاص به، استعدادًا لطرحها للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والصحة أسفرت عن ضبط كمية قدرها (12 طن من الأسماك المملحة) غير صالحة ظاهريًا الاستهلاك الآدمي وفقًا لتقرير اللجنة الفنية المشتركة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.