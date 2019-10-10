مصر | ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية في دمياط

نجحت مباحث قسم شرطة ثان دمياط من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم - مسجل شقي خطر سرقات عامة وسبق اتهامه في عدد 9 قضايا "سرقة، مخدرات، ضرب، خطف") وبحوزته ( فرد خرطوش محلي الصنع - طلقتان من ذات العيار - عدد 15 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 30 جراما - مبلغ مالي).

وتمكنت مباحث مركز شرطة كفر سعد من ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة المركز) وبحوزتهما (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالي - فرد خرطوش محلي الصنع - طلقة من ذات العيار).

وكما تمكنت مباحث قسم شرطة أول دمياط من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه في عدد 10 قضايا "سلاح ناري، مخدرات، سلاح أبيض، سرقة") وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع - طلقة خرطوش من ذات العيار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.