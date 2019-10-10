مصر | ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية في دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية في دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت وحدتي مباحث قسمي شرطة أول وثان دمياط، مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من تحقيق النتائج التالية:
نجحت مباحث قسم شرطة ثان دمياط من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم - مسجل شقي خطر سرقات عامة وسبق اتهامه في عدد 9 قضايا "سرقة، مخدرات، ضرب، خطف") وبحوزته ( فرد خرطوش محلي الصنع - طلقتان من ذات العيار - عدد 15 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 30 جراما - مبلغ مالي).
نجحت مباحث قسم شرطة ثان دمياط من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم - مسجل شقي خطر سرقات عامة وسبق اتهامه في عدد 9 قضايا "سرقة، مخدرات، ضرب، خطف") وبحوزته ( فرد خرطوش محلي الصنع - طلقتان من ذات العيار - عدد 15 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 30 جراما - مبلغ مالي).
وتمكنت مباحث مركز شرطة كفر سعد من ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة المركز) وبحوزتهما (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالي - فرد خرطوش محلي الصنع - طلقة من ذات العيار).
وكما تمكنت مباحث قسم شرطة أول دمياط من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه في عدد 10 قضايا "سلاح ناري، مخدرات، سلاح أبيض، سرقة") وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع - طلقة خرطوش من ذات العيار).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.