مصر | "جنون الحب".. عاطل يقتل معلمة داخل مدرستها بـ"أعيرة نارية": "رفضت تتجوزني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جنون الحب".. عاطل يقتل معلمة داخل مدرستها بـ"أعيرة نارية": "رفضت تتجوزني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا بمقتل (مدرسة - كائنة بدائرة مركز شرطة فرشوط) إثر إصابتها برش خرطوش بأنحاء متفرقة خلال تواجدها داخل الفصل الدراسي بالمدرسة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( نجل عم المجني عليها - مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط) وذلك بدافع الانتقام منها لسابقة رفضها الزواج منه عقب طلاقها من زوجها السابق، فقام بالتوجه للمدرسة محل عملها وأثناء تواجدها بمفردها في إحدى طرقات المدرسة، أطلق أعيرة خرطوش تجاهها من سلاح ناري كان بحوزته، فأودى بحياتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بندقية خرطوش - طلقة فارغة من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة باستخدام السلاح المضبوط بحوزته لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

