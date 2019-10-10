مصر | النيابة: تفحم أجزاء من جسد "منتحر السلام" وراء وفاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة: تفحم أجزاء من جسد "منتحر السلام" وراء وفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة النيابة العامة لجسد عامل قام بإحراق نفسه، عن أن الوفاة نتجت عن إصابته بحروق شديدة بأنحاء جسده إلى جانب تفحم أجزاء من جسده وأن الجثة لرجل ثلاثيني العمر.

وتعود البداية عندما تلقى العقيد محمد دويدار، مفتش مباحث السلام، إخطارًا من رئيس مباحث القسم، مفاده انتحار عامل يدعى "أحمد محمد"، ومقيم بمنطقة النهضة، حيث أضرم النار في نفسه، بسبب مروره بضائقة مالية، وعلى الفور تم الانتقال الى مكان الواقعة وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى العام.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.