مصر | ضبط 1055 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1055) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة)، لحيازته (18،515 طن "جبن رومى) معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية ثان (بمحافظة الإسكندرية)، لحيازته (12،110 طن "عسل نحل – عسل أسود) معبأة داخل براميل وعبوات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من مفتشى الغذائية بوزارة الصحة مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المسئول عن معمل تجهيز الوجبات الجاهزة لأحد المطاعم بدائرة قسم شرطة قصر النيل (بمحافظة القاهرة)، لحيازته (1،100 طن "مفروم لحوم – دوبريهات – شاورما دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى طبقًا لما ورد بتقرير لجنة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة وأوصت اللجنة بإعدامهم، مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

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ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة المحلة (بمحافظة الغربية) لحيازته (13 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل أجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر" مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المتسهلكين مُعرضًا الثروة الحيوانية للخطر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مسئول محطة لتعبئة إسطوانات البوتاجاز بدائرة مركز شرطة طلخا (بمحافظة الدقهلية) لتجميعه (49،946 طن "غاز صب بوتاجاز") لبيعها لحسابه والإستيلاء على قيمتها من خلال إنقاص أوزان إسطوانات البوتاجاز وغير مثبتة بدفتر 21 بترول متربحًا من جراء ذلك مما يؤثر بالسلب على الإقتصاد القومى مهدرًا أموالًا طائلة من أموال الدعم التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل.

هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

