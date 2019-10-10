مصر | ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية ارتكب 4 حوادث سرقة سيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية ارتكب 4 حوادث سرقة سيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية قاموا بإرتكاب 4حوادث سرقة سيارات بإسلوب "المفتاح المصطنع".

فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عدد 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بإسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من دائرة المدينة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بإرتكاب (عدد 4 حوادث بدوائر أقسام "باب شرقى، الدخيلة، سيدى جابر، ثان الرمل")، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة مرتكبى جرائم السرقات.