مصر | سقوط عصابة لسرقة ماكينات الري في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة لسرقة ماكينات الري في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بسوهاج تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات ماكينات الري وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج قيام (عدد 3 عاملين - مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام)، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات ماكينات الري متخذين من دائرة مركز شرطة دارالسلام مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم وبحوزة اثنين منهم (عدد 2 بندقية خرطوش)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب (عدد 5 جرائم سرقات ماكينات رى بدائرة المركز)، وحيازتهم الأسلحة النارية لاستخدامها في الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات (عدد 6 ماكينات ري - بعض أجزاء ماكينات ومواتير الري).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.