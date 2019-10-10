مصر | ضبط تشكيل عصابي ارتكب 7 حوادث سرقة ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي ارتكب 7 حوادث سرقة ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي ببورسعيد، ارتكب 7 حوادث سرقات من داخل السيارات.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد قيام (إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة - مقيمان بدائرة قسم شرطة الزهور)، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقات من داخل السيارات، متخذين من دائرة المدينة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بإرتكاب (عدد 7 جرائم بدوائر أقسام شرطة "المناخ، العرب الضواحى، أول بورفؤاد، الشرق" )، وتم ضبط المسروقات بإرشادهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.