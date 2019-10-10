مصر | ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المواد الغذائية في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المواد الغذائية في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية مجهولة المصدر.

وتمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (مخلل) مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (50،250 طن زيتون مخلل، 2،300 طن ملح خشن، 850 كيلو جرام مخلل مشكل، 875 كيلو جرام صودا كاوية، 940 كيلو جرام "أحماض وأملاح") جميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته المتهم اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

