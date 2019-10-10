مصر | سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بمدينة نصر تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطلين – مقيمان بدائرة قسمى شرطة منشأة ناصر وبدر – لهما معلومات جنائية مسجلة وأحدهما مسجل شقي خطر سرقات متنوعة).. بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في مجال ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بإسلوب (توصيل الأسلاك)، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الجرائم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بارتكاب (عدد 7 جرائم سرقة دراجات نارية بذات الإسلوب).. وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بأماكن إخفائها.. وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية الخاصة بهم واتهموهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

