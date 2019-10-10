أخبار مصر | طلب إحاطة حول إصدار شهادات إفراج الإشعاع عن واردات الأغذية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول إصدار شهادات إفراج الإشعاع عن واردات الأغذية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة، ووزيري الكهرباء، والبيئة، ورئيس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بشأن قيام هيئة الطاقة الذرية بمشروع الكشف الإشعاعي بإصدار شهادات إفراج بشأن الإشعاع عن واردات الأغذية واللحوم والحيوانات بالمخالفة للقانون 7 لسنة 2010، والذي جعل الجهة الرقابية الوحيدة هي هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية والمصرح لها بإصدار شهادات الإفراج فقط دون غيرها.

وعلقت "فراج" على تصريح الدكتور حافظ أحمد المتولي، المنسق العلمي للمشروع بهيئة الطاقة الذرية، في مؤتمر "بعد الحادثة الإشعاعية في روسيا سيقوم بالإفراج عن القمح وإن زادت نسبة الإشعاع به حتى لا يترك الناس للجوع"، قائلة: "إنه منطق معيب ومخالف للقانون، وعانت مصر من قبل في حادثة تشرنوبل من دخول أغذية تتعدى بها نسب الإشعاع مما أدى إلى انتشار أمراض السرطان".