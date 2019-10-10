شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: بحث نقل مومياء توت عنخ آمون من الأقصر للمتحف الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس إنه من المقرر طرح فكرة نقل مومياء توت عنخ آمون الموجودة حاليا في مقبرته رقم ٦٢ بوادي الملوك بالأقصر للمتحف المصري الكبير، للمناقشة والدراسة خلال المؤتمر الدولي للمصريات، والذي تستضيفه القاهرة في نوفمبر القادم بمشاركة جميع الأثريين وخبراء المصريات من جميع أنحاء العالم.

وأشار حواس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس خلال زيارته لمقبرة توت عنخ آمون بالأقصر، إلى أن نقل تابوت الملك توت عنخ آمون من مقبرته مؤخرا إلى المتحف الكبير لترميمه كان بهدف إنقاذه حيث كان يعاني من مظاهر تلف شديد، خاصة أنه لم يرمم منذ اكتشافه عام 1922 على يد العالم البريطاني هوارد كارتر.

ومن المقرر أن يعرض المتحف المصري الكبير مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة، والبالغ عددها أكثر من ٥ آلاف قطعة عند افتتاحه نهاية عام ٢٠٢٠.