شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: رابط إلكتروني لمتابعة غياب طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تخصيص رابط إلكتروني على موقعها الالكتروني لمتابعة غياب طلاب المرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية عبر الرابط التالى: http://parent.emis.gov.eg/indexSan.aspx.
ويتيح الرابط بعد تسجيل الرقم القومى للطالب والبيانات الأساسية «تاريخ الميلاد، محافظة الميلاد، والنوع». وشددت الوزارة على جميع المدارس تطبيق نظام التسجيل الإلكتروني للغياب بالمرحلة الثانوية، مع تحذير الطلاب بضرورة الالتزام بما جاء بقانون التعليم بالمادة 25، بشأن شرط ألا يحضر الطالب الامتحان إلا إذا حضر 85 % من أيام الدراسة الفعل.
وتبدأ وزارة التربية والتعليم حصر الطلاب ممن تجاوزوا نسبة الغياب المقررة قانونا قبل البدء في التسجيل الالكترونى للاستمارات الالكترونية لامتحانات الثانوية العامة للعام الأول من يناير المقبل 2020.
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